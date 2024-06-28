Названы пять особо важных продуктов для людей за 50 2 28.06.2024, 10:53

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Их нужно есть каждый день.

После пятидесяти лет все процессы в организме начинают замедляться, что влияет на самочувствие и здоровье человека. Поэтому врачи рекомендуют следить за своим рационом, чтобы нивелировать старческие заболевания. Поскольку в этом возрасте замедляется метаболизм, костная ткань становится хрупкой, ухудшаются процессы пищеварения и уменьшается мышечная масса тела. Чтобы уменьшить нагрузку на организм, следует ограничить употребление трансжиров, соли и сахара, а есть больше овощей, фруктов и злаков.

Сайт tsn.ua рассказал, какие продукты нужно обязательно включить в свое меню людям за 50, чтобы оставаться здоровыми подольше.

Ягоды

Ягоды содержат много витаминов, антиоксидантов и растительной клетчатки, что позволяет наладить процессы пищеварения, контролировать вес и защищать от многих заболеваний. В частности, ягоды укрепляют сердечно-сосудистую систему, повышают иммунитет, нивелируют риски появления рака. Чтобы извлечь максимальную пользу от такого суперфуда, нужно съедать в день не менее 30 граммов ягод.

Благодаря содержанию антиоксидантных соединений ягоды способны активировать работу мозга, улучшить память и защитить от болезни Альцгеймера. А флавоноиды, содержащиеся в суперфуде, защищают от развития деменции и утраты памяти. Для улучшения зрения и общего омоложения врачи рекомендуют обязательно употреблять чернику.

Темно-зеленые листовые овощи

Брокколи, руккола, капуста и шпинат содержат большое количество кальция, защищающего кости от хрупкости и ломкости. Поэтому людям за 50 обязательно нужно есть эти овощи, чтобы укрепить костную ткань. К тому же они содержат клетчатку, которая способствует укреплению сердца, сосудов и мышц.

Рыба и другие морепродукты

Лососевая рыба, треска, тунец и форель содержат полиненасыщенные жирные кислоты и белок, который является строительным материалом для всех клеток организма. Незаменимая жирная кислота омега-3, содержащаяся в рыбе, укрепляет здоровье сердца и сосудов, мозга и нервной системы. Также морская рыба и морепродукты содержат витамин D, В12 и йод, крайне необходимые для людей зрелого возраста. Ученые говорят, что рыбу нужно есть дважды в неделю, чтобы иметь крепкое здоровье до глубокой старости.

Орехи и семена

Эти продукты содержат растительные белки, клетчатку, жиры, минералы и антиоксидантные соединения, которые очень важны для надлежащего функционирования всех систем организма. Также они являются источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, способных замедлять процессы старения и активировать работу мозга. А витамины А, К, В и Е снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний и нивелируют развитие деменции.

Врачи рекомендуют каждый день обязательно съедать горсть орехов или семян, чтобы насытить свой организм всеми необходимыми микроэлементами.

Кисломолочный творог

Домашний сыр крайне важен для пожилых людей, врачи рекомендуют есть его как можно чаще. Кисломолочный сыр – это бесценный источник сывороточного протеина, стимулирующий синтез белка в организме. А белок особенно полезен для укрепления мышечной ткани, которая с возрастом начинает утрачиваться. Кроме того, продукт содержит кальций и витамин D, которые определяют плотность костей. Ведь с возрастом костная ткань становится хрупкой, что приводит к развитию различных болезней и ломкости.

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