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Штурмовик Рабинович: Я уничтожил двух оккупантов вплотную, потому что не хочу их видеть в Одессе

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  • 28.06.2024, 10:58
  • 3,922
Штурмовик Рабинович: Я уничтожил двух оккупантов вплотную, потому что не хочу их видеть в Одессе

Боец Третьей штурмовой бригады ВСУ рассказал о битве в Харьковской области.

12 мая российские войска начали массированное наступление в направлении поселка Боровая на Харьковщине.

Там до сих пор идут тяжелые бои, а российская пехота ежедневно - волна за волной, накатывается на позиции воинов Третьей штурмовой бригады.

На канале «Бутусов плюс» опубликован разговор с одним из украинских героев Третьей штурмовой - Романом с позывным Рабинович.

«Я уничтожил двух оккупантов вплотную, потому что не хочу их видеть в Одессе», - рассказал журналистам Рабинович, описывая тяжелые бои в Харьковской области.

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