В Гомеле за «измену государству» осудили целую семью

В Гомеле за «измену государству» осудили целую семью4
- 28.06.2024, 11:05
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Присудили от 8 до 11 лет.
Гомельский обласной суд за «измену государству» вынес приговор семье. Процесс проходил в закрытом режиме.
Как сообщает «Радыё Свабода», один из обвиняемых, Василий Прохоров, получил 11 лет лишения свободы. Его жене Ларисе и сыну Павлу присудили по восемь лет колонии.
Еще одному фигуранту дела, учителю белoрусского языка Руслану Прохоренко, дали 10 лет лишения свободы. О судьбе пятого фигуранта дела, Федора Аксененко, ничего не известно.
Из неофициальных источников журналистам известно, что уголовное дело касается фотографирования разных объектов на территории Беларуси, а за фигурантами некоторое время перед арестом следили спецслужбы.