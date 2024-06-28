В Гомеле за «измену государству» осудили целую семью 4 28.06.2024, 11:05

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Присудили от 8 до 11 лет.

Гомельский обласной суд за «измену государству» вынес приговор семье. Процесс проходил в закрытом режиме.

Как сообщает «Радыё Свабода», один из обвиняемых, Василий Прохоров, получил 11 лет лишения свободы. Его жене Ларисе и сыну Павлу присудили по восемь лет колонии.

Еще одному фигуранту дела, учителю белoрусского языка Руслану Прохоренко, дали 10 лет лишения свободы. О судьбе пятого фигуранта дела, Федора Аксененко, ничего не известно.

Из неофициальных источников журналистам известно, что уголовное дело касается фотографирования разных объектов на территории Беларуси, а за фигурантами некоторое время перед арестом следили спецслужбы.

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