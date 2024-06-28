Путин готовит себе «последнее убежище»9
- 28.06.2024, 12:30
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Эксперт удивил неожиданной версией.
Недавно глава РФ Владимир Путин посетил КНДР. По мнению ведущего YouTube-канала «Ходорковский LIVE» Сергея Асланяна, вероятно, диктатор готовит себе «последнее убежище» в Северной Корее, куда планирует бежать после поражения России в войне.
Об этом сообщает «24 Канал».
Асланян отметил, что, несмотря на санкции, КНДР производит не только артиллерийские боеприпасы калибра 152 мм, но и ракеты. Но Путин поехал к Ким Чен Ыну отнюдь не для того, чтобы пообещать помощь Северной Корее.
Журналист уверен, что кремлевский диктатор ездил «присматриваться» к месту, где он планирует скрыться от наказания за свои преступления после победы Украины в войне.
«Когда будет поражение, ему нужно будет где-то спрятаться. Путин ездил в КНДР в поисках последнего убежища. Нигде, кроме КНДР, не получится. А КНДР наконец-то дождалась, что они получат подачки», — отметил Асланян.
Конечно, Ким Чен Ын захочет определенную «арендную плату» за свои услуги. И это не только деньги на строительство заводов и инфраструктуры. Пхеньян также заинтересован в получении различных технологий и дальнобойного оружия, которое можно нацелить на Соединенные Штаты Америки. Журналист отметил, что интересы и потребности населения КНДР, конечно, учитывать никто не будет.
«У них идеология не меняется. Там остались на уровне 1953 года. Третий Ким учился в Швейцарии, но оказалось, что «кровавым крокодилом» ему нравится быть больше, чем европейским интеллектуалом», – заявил Асланян.