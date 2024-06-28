В Украине создали мощное оружие против российских дронов Zala 28.06.2024, 11:17

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В чем его особенность?

В Украине создали портативную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) C-Vog «Анти-Зала», предназначенную для борьбы с российскими беспилотными аппаратами «Ланцет» и Zala, которые применяются вместе.

Соответствующие фото опубликовало предприятие «Антидрон Україна» в социальной сети Facebook.

Российские войска применяют разведывательные дроны Zala, чтобы находить цели для барражирующих боеприпасов «Ланцет». По словам разработчика, комплекс C-Vog «Анти-Зала» может подавлять «разведчиков» и разрывать эту связку, обладая мощностью 100+100 Вт и дальностью до 5 километров.

Система автономно работает в двух диапазонах до 2,5 часов, после чего заряжается от сети 220 В заряжается за 4-5 часов, от автомобильного прикуривателя 12 В — за 9 часов.

Литой корпус аппарата из алюминиевого сплава имеет толщину стенок 7-9 мм и степень защиты IP65. Весит система 20,5 кг. Средство РЭБ оснащено изоляторами, защитой от перегрева, защитой по КСВ и модулями типа GaN. В комплекте идут всенаправленные антенны, но опционально можно использовать секторного типа. Возможен вынос антенн на магнитных платформах или подпружиненных антеннах с креплением металлическим фланцем на винты. По словам производителя, система удобна для переноски, а высокопроизводительные вентиляторы класса Waterproof (водонепроницаемые), all season outdoor (всесезонные наружные) обеспечивает охлаждение системы при любых условиях.

«Подавленная Zala — Ланцет «без дела», арта цела» — выражение родилось год назад во время наших первых попыток практически выработать эффективную модель противодействия этим БЛА», — отметили создатели системы.

Напомним, россияне применяют «Ланцет» в паре с БПЛА Zala 421-16Е2. Разведывательный дрон ищет цель в заданном квадрате, а потом операторы запускают по этим координатам «Ланцет». Последний может только доразведать цель в полете и пикировать ее. Пока барражирующий дрона «работает» над целью, его все время контролирует «напарник». Zala 421-16Е2 мониторит ситуацию, так как последние метры до цели «Ланцет» проходит уже не под контролем оператора.

Для борьбы с дронами Zala Силы обороны Украины, в частности используют FPV-дроны.

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