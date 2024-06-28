Ночью над Минском видели странное серебряное свечение 2 28.06.2024, 11:15

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Что это было?

Пока мы спали, на небе происходило красивое. Читатели Onlíner присылают фото странного серебристого свечения, которое можно было наблюдать прошлой ночью в Минске и его окрестностях.

Выглядит очень эстетично, но не очень естественно для темной летней полуночи. Некоторые даже успели словить тревогу, приняв явление за некое вредоносное излучение. Делимся кадрами с вами и разбираемся, что же это было.

«Чертовски красиво, но непонятно», — подумали журналисты и обратились за комментарием к директору Минского планетария Александру Микуличу. Оказалось, что явление так и называется — серебристые облака. И ничего опасного (кроме убийственной красоты) в них нет:

— Сейчас сезон серебристых облаков, они появляются как раз в июне — июле. Это самые высокие облака, находящиеся в стратосфере, поэтому увидеть их можно только после заката. Они действительно светятся в ночи, а ближе к рассвету могут «разжигаться» и переливаться волнами — очень красивое атмосферное явление. Его очень любят фотографы и художники. С одной стороны, серебристые облака — это не редкость. Их можно стабильно наблюдать каждое лето. С другой — никто до сих пор так и не смог точно установить их природу. Астрономы все еще активно изучают это явление. В интернете даже есть специальный ресурс, куда ученые просят загружать фотографии таких облаков для их последующего изучения.

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