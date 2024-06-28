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Ночью над Минском видели странное серебряное свечение

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  • 28.06.2024, 11:15
  • 2,884
Ночью над Минском видели странное серебряное свечение

Что это было?

Пока мы спали, на небе происходило красивое. Читатели Onlíner присылают фото странного серебристого свечения, которое можно было наблюдать прошлой ночью в Минске и его окрестностях.

Выглядит очень эстетично, но не очень естественно для темной летней полуночи. Некоторые даже успели словить тревогу, приняв явление за некое вредоносное излучение. Делимся кадрами с вами и разбираемся, что же это было.

«Чертовски красиво, но непонятно», — подумали журналисты и обратились за комментарием к директору Минского планетария Александру Микуличу. Оказалось, что явление так и называется — серебристые облака. И ничего опасного (кроме убийственной красоты) в них нет:

— Сейчас сезон серебристых облаков, они появляются как раз в июне — июле. Это самые высокие облака, находящиеся в стратосфере, поэтому увидеть их можно только после заката. Они действительно светятся в ночи, а ближе к рассвету могут «разжигаться» и переливаться волнами — очень красивое атмосферное явление. Его очень любят фотографы и художники. С одной стороны, серебристые облака — это не редкость. Их можно стабильно наблюдать каждое лето. С другой — никто до сих пор так и не смог точно установить их природу. Астрономы все еще активно изучают это явление. В интернете даже есть специальный ресурс, куда ученые просят загружать фотографии таких облаков для их последующего изучения.

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