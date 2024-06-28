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Санэпидемслужба ограничила купание на 13 пляжах

  • 28.06.2024, 11:27
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Санэпидемслужба ограничила купание на 13 пляжах

Все они расположены в трех регионах Беларуси.

«За последнюю неделю июня обследовано 364 пляжа, исследовано 877 проб воды, из которых 21 не соответствовала гигиеническим нормативам, в результате чего ограничено купание на 13 пляжах в трех регионах Беларуси», — говорится в сообщении ведомства.

В Гомельской области:

— запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта на трех зонах рекреации на реке Сож в Гомельском районе: на набережной, в районе улицы Речной поселка Ченки, а также в районе садоводческого товарищества «Скиток-2»;

— ограничено купание детей на пляже в районе парка культуры и отдыха «Приднепровский» на реке Днепр в Жлобине.

В Могилевской области:

— запрещено купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта на пруду Броды в Могилеве, в зоне рекреации на реке Днепр в агрогородке Полыковичи Могилевского района, а также на участке реки Проня (ниже автомобильного моста) вблизи Дрибина.

— приостановлено купание детей и взрослых на Святом озере в Могилеве;

— ограничено купание детей на городском пляже Могилева на реке Днепр, в зонах рекреации Вильчицкого водохранилища в агрогородке Вильчицы Могилевского района, на водохранилище Рудея в районе агрогородка Горбовичи Чаусского района, в месте отдыха на реке Ослевка вблизи базы отдыха «Глухариный ток» Белыничского района.

В Минской области приостановлено купание детей и взрослых в пляжной зоне на реке Вызенка в городском поселке Красная Слобода Солигорского района.

На основании результатов лабораторных исследований сняты ограничения в трех зонах рекреации Солигорского района: пляжные зоны на водоеме деревни Саковичи, на «Старом пляже» и пляже санатория «Березка» Солигорского водохранилища.

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