Нацгвардия сбила из «Иглы» российский Су-25 в Донецкой области

Нацгвардия сбила из «Иглы» российский Су-25 в Донецкой области3
- 28.06.2024, 11:29
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Меткий выстрел показали на видео.
Бойцы украинской Нацгвардии уничтожили вражеский штурмовой самолет Су-25. Это произошло в Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.
«Гвардейцы обнаружили враждебный Су-25, известный также под названием «Грач», совершавший боевой вылет», - говорится в сообщении.
Сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» 31-й бригады Национальной гвардии Украины действовал оперативно и профессионально.
«Метким выстрелом штурмовик Су-25 был сбит», - констатируют военные.