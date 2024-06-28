Нацгвардия сбила из «Иглы» российский Су-25 в Донецкой области 3 28.06.2024, 11:29

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Меткий выстрел показали на видео.

Бойцы украинской Нацгвардии уничтожили вражеский штурмовой самолет Су-25. Это произошло в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

«Гвардейцы обнаружили враждебный Су-25, известный также под названием «Грач», совершавший боевой вылет», - говорится в сообщении.

Сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» 31-й бригады Национальной гвардии Украины действовал оперативно и профессионально.

«Метким выстрелом штурмовик Су-25 был сбит», - констатируют военные.

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