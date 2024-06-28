У Лукашенко вновь начался тремор головы 16 28.06.2024, 11:41

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Диктатор в панике.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец обратил внимание на болезненное состояние Лукашенко во время кадровых назначений в четверг, 27 июня.

«Лукашенко в панике. Вновь начался тремор головы.

Решение об отставке министра иностранных дел он принял накануне.

Роман Головченко узнал о новых назначениях прямо на совещании», — написал Дмитрий Болкунец.

Напомним, когда в мае 2023 года узурпатор заболел, он исчез на пять дней. На 9 Мая он был на параде в Москве, где заметили бинт на его руке. Лукашенко не смог пройти с несколько сотен метров от трибуны до Александровского сада, его везли отдельно электромобилем. После этого вечером он первый раз за время своего правления не смог прочитать речь на возложении цветов на площади Победы.

Только 15 мая Лукашенко показали народу — он посещал командный пункт ВВС и войск ПВО. На сильно ретушированном фото он выглядел как восковая фигура.

А 23 ноября, встречая Путина на саммите ОДКБ в Минске, Лукашенко странно дрожал. Раньше такое дрожание в объектив не попадало.

Такой тремор может быть как признаком старения, так и симптомом болезней или эмоционального напряжения.

На совещании по мелиорации и работе белорусской национальной биотехнологической корпорации, которое проходило 19 декабря и где снова досталось премьеру Головченко, голос Александра Лукашенко был сильно охрипшим.

Тремор головы повторился у Лукашенко 9 января этого года на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», состоявшейся во Дворце Республики в Минске. Тогда пресс-служба опубликовала видео с трясущимся диктатором.

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