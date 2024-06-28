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Южная Корея запретила поставки в Беларусь еще 243 видов товаров

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  • 28.06.2024, 11:49
  • 4,630
Южная Корея запретила поставки в Беларусь еще 243 видов товаров

Что попало в перечень?

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи анонсировало расширение перечня товаров, которые подлежат экспортному контролю при поставках в Беларусь и Россию.

В перечень внесены 243 позиции. Решение вступит в силу в конце августа 2024 года после завершения формальных процедур.

Отмечается, что под ограничения попадут станки для обработки металла, детали для них, а также оптических устройств, которые могут быть использованы для производства товаров военного назначения.

Поставки таких товаров в Беларусь и Россию будут запрещены, однако можно будет получить разрешения в индивидуальном порядке при условии, что контракты были заключены до вступления в силу решения или поставки идут дочерним компаниям.

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