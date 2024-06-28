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В украинских Сумах выпали странные осадки

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  • 28.06.2024, 11:54
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В украинских Сумах выпали странные осадки

Химоружие или радиация?

В Сумах украинских зафиксировали «странные» осадки. Изменение радиационного или химического фона не зафиксировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко в Telegram.

Он отметил, что в Сумах не фиксируется радиационная и химическая угроза после необычных осадков.

В экстренную медицину обратился один человек с аллергической реакцией. От госпитализации отказался, помощь была оказана на месте.

«Мы обратились в Сумской областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины для выяснения обстоятельств. Также ожидаем результат экспертизы частиц и работаем в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Напомним, 27 июня в Сумах зафиксировали необычные осадки в районе улицы Привокзальная. Жители города сообщали о плохом самочувствии.

По данным местных властей, ТЭЦ в Сумах работала в обычном режиме, аварий не было зафиксировано.

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