Кому из работников не могут отказать в отпуске, если ему «очень надо»? 3 28.06.2024, 11:59

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Об этом рассказали в Минтруда.

В Департаменте госинспекции труда при Минтруда подчеркивают, что в компаниях есть график трудовых отпусков, по нему работники и «бронируют» время отдыха. Фирма при этом должна учитывать желание сотрудника, если оно не мешает ее нормальной работе и ущемляет других трудящихся.

Есть категория сотрудников, которым обязаны предоставлять отпуска по их желанию. Среди них несовершеннолетние, ветераны ВОВ и боевых действий на территории других стран, матери двух и более детей до 14 лет, а также родители детей с инвалидностью.

Также это правило работает для некоторых других работников. К примеру, для перенесших лучевую болезнь в результате радиационных аварий, а также почетных доноров крови.

В определенный период наниматель обязан предоставить отпуск сотрудникам, которые параллельно учатся. Например, во время каникул, аттестации. А еще — для тех, у кого супруги находятся в отпуске по беременности и родам, а женщинам — перед отпуском по беременности и родам или после него. Педагогам — в летнее время.

Трудящимся по совместительству законом гарантирован отпуск в тот же период, что и на основной работе. А работающим супругам военнослужащих — одновременно с отпуском их супругов

По запросу работника фирмам определено давать до 14 дней отпуска за свой счет матерям, обладателям различных статусов «героя», ветеранам, родителям, чьи родные на больничном, людям с инвалидностью.

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