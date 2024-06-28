ИИ доказал, что у России заканчиваются танки 9 28.06.2024, 12:01

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Проанализированы спутниковые снимки военных баз РФ.

Россия понесла большие потери танков с начала большой войны в Украине, и, возможно, у нее осталось всего несколько тысяч боевых бронированных машин.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на результаты анализа спутниковых изображений искусственным интеллектом, который провели в немецкой газете Süddeutsche Zeitung (SZ).

Отмечается, что модель ИИ изучила спутниковые снимки 87 российских военных объектов, включая 16 баз, где хранятся танки, артиллерийские машины и бронетранспортеры. В рамках анализа было подсчитано количество танков на этих ключевых объектах до начала широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и до сегодняшнего дня.

«Одна из этих баз - 111-я Центральная танковая резервная база армии на юго-востоке России. В апреле 2021 года на ней размещалось 857 танков, сейчас она почти пуста, как показывают спутниковые снимки. Обнаружено, что всего через несколько месяцев после начала войны, в октябре 2022 года, Россия потеряла почти половину этих танков... Анализ других военных объектов выявил аналогичную картину», - говорится в публикации.

Аналитик-исследователь оборонного и военного анализа в лондонском Международном институте стратегических исследований Майкл Гьерстад сообщил, что, по его оценкам, в России «все еще имеется около 3200 танков на складе».

«Но подавляющее большинство из них находятся в плохом состоянии и требуют значительного ремонта», - сказал он.

Старший научный сотрудник международного аналитического центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель заявил, что Россия «теряет гораздо больше оборудования, чем может заменить, а запасы на исходе»:

«Поэтому для Украины важно нанести настолько высокие материальные потери россиянам, что в какой-то момент ситуация для них станет критической».

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