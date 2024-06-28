Скворечник набекрень2
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 28.06.2024, 12:15
- 4,682
Захарова и Толстой по глупости выдали тайную мечту Кремля.
Петруша Толстой, думский вице, дебатируя с Захаровой, решил осветить проблему уроков труда в школе: «Вопрос в том, какие нам сейчас нужны языки, в нынешней ситуации? Может быть, скворечники даже нужнее, чем языки».
Захарова, специалист по широкому кругу вопросов, ответствовала, что количество часов на труд в школах увеличивают за счет сокращения часов на изучение языков.
Что же, «класс» Толстой-Захарова подтвердили: в том, что у них «скворечник» набекрень никто не сомневался.
Одновременно они по глупости выдали тайную мечту «верхов» – чтобы «низы» сызмальства привыкали к работе на начальство. Языки учить – дело детей и внуков путиных, захаровых, толстых. «Кухаркиных» же детей школа должна приучать больше работать.
Послушали мы вас, Захарова с Толстым, и вот вам наш ответ: «От винта!». И вопрос к вам, Захарова-Толстой, все тот же: вы когда на фронт пойдете в первую линию, чтобы изведать то, во что народ втянули?
Телеграм-канал «СерпомПо»