закрыть
28 июня 2024, пятница, 13:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Скворечник набекрень

2
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 28.06.2024, 12:15
  • 4,682
Скворечник набекрень

Захарова и Толстой по глупости выдали тайную мечту Кремля.

Петруша Толстой, думский вице, дебатируя с Захаровой, решил осветить проблему уроков труда в школе: «Вопрос в том, какие нам сейчас нужны языки, в нынешней ситуации? Может быть, скворечники даже нужнее, чем языки».

Захарова, специалист по широкому кругу вопросов, ответствовала, что количество часов на труд в школах увеличивают за счет сокращения часов на изучение языков.

Что же, «класс» Толстой-Захарова подтвердили: в том, что у них «скворечник» набекрень никто не сомневался.

Одновременно они по глупости выдали тайную мечту «верхов» – чтобы «низы» сызмальства привыкали к работе на начальство. Языки учить – дело детей и внуков путиных, захаровых, толстых. «Кухаркиных» же детей школа должна приучать больше работать.

Послушали мы вас, Захарова с Толстым, и вот вам наш ответ: «От винта!». И вопрос к вам, Захарова-Толстой, все тот же: вы когда на фронт пойдете в первую линию, чтобы изведать то, во что народ втянули?

Телеграм-канал «СерпомПо»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко
Китай перешел на крик в отношении Лукашенко Валерий Карбалевич