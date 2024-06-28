БПЛА атаковали крупнейший завод электроники и воинскую часть в Брянске 1 28.06.2024, 12:23

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«Кремний Эл» производит компоненты для зенитно-ракетных комплексов РФ.

В России 28 июня был атакован завод «Кремний Эл» в Брянске и военная часть. Об этом пишет российское издание ASTRA.

«Воинская часть в городе Карачев и завод «Кремний Эл» в Брянске атакованы ночью в Брянской области. На заводе повреждена крыша производственного корпуса, в воинской части склад. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Завод микроэлектроники «Кремний Эл» — один из крупнейших в России производителей микроэлектроники. 90% производства здесь идет в военную продукцию. Здесь изготавливают транзисторы, диоды, простые модули на их основе. То есть это главный производитель компонентов, которые используются, наверное, в абсолютно всех военных микросхемах в РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении атаки БпЛА российской ПВО.

«Город Брянск подвергся атаке с помощью БпЛА. Пострадавших нет. Беспилотный летательный аппарат подавлен средствами РЭБ. Вследствие падения беспилотника частично повреждена крыша административного здания.Шесть реактивных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожено над территорией Карачевского района силами ПВО», — написал губернатор в своем телеграмме.

В российском оборонном ведомстве заявили, что отбили атаку БпЛА на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожено 9 БПЛА над территорией Смоленской области, уничтожен 1 БПЛА в Курской области и перехвачен 1 БПЛА в Ростовской области», — говорится в сообщении.

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