Белгидромет предупредил про настоящий зной в Беларуси 3 28.06.2024, 12:35

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Белгидромет предупредил про настоящий зной в Беларуси в конце июня. В сообщении говорится, что в последние дни июня 2024 года в стране температура воздуха окажется на 4-7 градусов выше установленной нормы. Сказано, что в большинстве районов Беларуси очаг высокого давления продолжит и далее удерживать сухую погоду.

«В заключительные дни июня жителей Беларуси ждет настоящий зной», - подчеркнули в Белгидромете.

И добавили, что дожди вероятны утром и днем в субботу, 29 июня. Минимальная температура воздуха составит от +13 до +20 градусов, однако с восходом солнца воздух будет активно прогреваться и в середине дня будет от +26 до +33 градусов.

Тем временем воздух прогреется до +32 градусов в Беларуси 28 июня.

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