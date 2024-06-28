Армия РФ пошла в минус 1 Роман Шрайк

28.06.2024, 12:51

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Кремлю придется снова прибегать к кнуту.

Вчера в чатике прочитал довольно странную дискуссию о том, откуда, мол, у РФ взялось более 500 тыщ личного состава на фронте.

Давайте вспомним, как они вообще набирались.

2022

Силы вторжения составляли 180-200 тыщ. К ним добавились спешно пополняемые «народные милиции» ЛДНР, идеологически заряженные добровольцы и всякие ЧВК.

Осенью 2022 это хозяйство исхудало — и пришлось проводить частичную мобилизацию (ту самую в 300 тыщ). Параллельно ЧВК «Вагнер» начали программу для зэков «контракт в обмен на помилование».

2023

Зэков из тюрем стало таскать уже российское Минобороны, а главный приток контрактников пошел за счет финансового пряника — стали предлагать бонусы за подписание контракта и ежемесячную выплату, привлекательные для жителей глубинки.

Приток контрактников был бОльшим, чем количество безвозвратных потерь. Он оценивается в 30 тысяч человек в месяц, в то время как даже по данным нашего Генштаба, российские потери убитыми и ранеными (часть из которых «возвратные») составляли около 20 тысяч.

Таким образом, российская группировка росла в численности.

2024

Весной и в начале лета в РФ обострилась региональная гонка за привлечение голов. Видимо, за выполнение и перевыполнение плана даются какие-то административно-придворные плюшки.

Региональные бонусы за подписание контракта дико выросли. Cейчас уже в пятнадцати регионах предлагается суммарная разовая выплата в размере 10-19 тысяч долларов. При этом не обязательно заключать контракт по месту прописки, можно выбрать регион, где бонус пожирнее. Конкуренция.

Такое обострение гонки показывает, что общий приток личного состава меньше, чем хотелось бы МО РФ. Вероятно, привлечь 30 тысяч в месяц уже не получается. Программа «получи миллион рублей и сдохни» тоже имеет свои пределы.

При этом, последние пару месяцев (после открытия «харьковского фронта» и возобновления приличных объемов поставок боеприпасов в Украину) российские потери сильно выросли.

Безвозвратные потери переплевывают приток новобранцев.

Если так пойдет и дальше, Кремлю придется снова прибегать к кнуту. Но вряд ли это будет скоро, народа за последний год нагнали много.

Роман Шрайк, «Телеграм»

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