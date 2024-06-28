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Бывшей главе стачкома «Нафтана» Ольге Бритиковой вынесли приговор

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  • 28.06.2024, 12:50
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Бывшей главе стачкома «Нафтана» Ольге Бритиковой вынесли приговор

Она проработала на заводе 16 лет.

Силовиик включили бывшую главу «Нафтана» Ольгу Бритикову в «список экстремистов», в нем сказано, что она уже отбывает наказание, заметил правозащитный центр «Вясна».

Закрытый суд над Бритиковой начался 11 марта 2024 года, последнее судебное заседание датируется 8 апреля. Вероятно, в этот день судья Галина Бондал и огласила приговор, однако какой — неизвестно.

Бритикова проработала на заводе 16 лет. В 2022 году после того, как она сфотографировала бюллетень на «референдуме», ее арестовывали 5 раз подряд на 15 суток. В ноябре ее арестовали вновь, по статье о нарушении порядка или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП), за рисунок с надписью «Нет войне» на странице в фейсбуке.

В 2022 году она провела под административным арестом 105 суток, после чего стало известно, что против нее завели уголовное дело.

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