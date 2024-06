Названы самый полезный овощ для печени 28.06.2024, 12:54

3,180

Он поддерживает естественный процесс детоксикации.

Одним из основных способов позаботиться о здоровье печени является диета. Добавление пищи с высоким содержанием клетчатки, например цельнозерновых и бобовых, здоровых жиров и большого количества фруктов и овощей, одновременно ограничивая потребление добавленного сахара, алкоголя и жареной пищи, может быть отличным способом питания для здоровой печени.

По словам медицинского эксперта Лорен Манакер, MS, RDN, зарегистрированного диетолога и автора книги The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility, самым полезным овощем для печени являются брокколи, пишет Eat This Not That.

«Броколи – это крестоцветный овощ, который может поддерживать здоровье печени благодаря своим природным соединениям, включая дииндолилметан и глюкорафанин», – говорит Манакер.

Подобные соединения, содержащиеся в брокколи, связаны с противораковыми свойствами и поддержанием естественного процесса детоксикации печени.

Дииндолилметан и глюкорафанин являются соединениями, которые содержатся не только в брокколи, но и в большинстве крестоцветных овощей, таких как цветная капуста, белокочанная капуста и капуста. Их антиоксидантная активность помогает заботиться о здоровье вашей печени, а также может способствовать общему здоровью вашего организма.

