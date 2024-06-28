Последний шанс Путина 1 Виктор Каспрук

28.06.2024, 13:07

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Будет ли перейден Рубикон?

О визите Путина в Северную Корею было так много написано, что, казалось, все аспекты этого политического вояжа были рассмотрены. Однако за кулисами пышной встречи двух диктаторов просматривается еще один немаловажный момент. После посещения Путиным Пхеньяна Северная Корея стала еще большим источником дестабилизации в регионе. До конца до сих пор не понятно, о чем на самом деле договорились Путин и Ким Чен Ин. На что, кроме доставки снарядов и ракет из КНДР, сегодня рассчитывает Москва.

Одним из вариантов «интернациональной помощи» Северной Кореи Российской Федерации может стать отправка северокорейских солдат на фронты российско-украинской войны. Речь о такой помощи велась. Вопрос только в том, решится ли на подобную авантюру Ким Чен Ын?

Ведь, несмотря на всю его политическую отмороженность, он не может не понимать, что перебрасывание военных на более чем 10 тысяч километров от КНДР, дело рискованное со всех сторон. Если Ким пришлет 1 миллион северокорейских солдат, о чем мечтают в Москве, с чем он тогда останется сам?

Ведь армия северокорейского диктатора в настоящее время насчитывает 1,28 миллиона человек. А еще 600 тысяч находятся в резерве. Предположим, Москве удастся уговорить Ким Чен Ына на самоубийственный для него шаг. Но как перевести такое количество человек на огромное расстояние через территорию Российской Федерации? Не говоря уже о том, кто будет обеспечивать питание такого количества людей.

Предположим, что Кремлю удастся найти где-нибудь столько товарных вагонов. Однако каким образом в действительности это может происходить, не понимает никто из новоиспеченных «стратегических союзников». Сколько времени будет происходить перемещение этой северокорейской орды, и также где найти достаточно питьевой воды, чтобы эти будущие воины не отдали концы задолго до того, как незаконно попадут на украинские земли.

Это только один из аспектов возможных договоренностей Путина и Ким Чен Ына. Другой, и не менее важный, это согласие северокорейского диктатора спровоцировать новый конфликт с Южной Кореей. Понятно, что для Ким Чен Ына это очень рискованный шаг. И Путину, для того чтобы тот на него решился, нужно предложить Киму что-то такое, чтобы он от такого предложения отказаться не мог.

Кремлю нужно организовать еще несколько очагов мировой нестабильности, чтобы отвлечь внимание Соединенных Штатов и объединенной Европы от преступной войны России в Украине. Здесь следует вспомнить, что Москве удалось спровоцировать ХАМАС на нападения на Израиль. Что действительно отвлекло внимание мирового сообщества от Украины, и в значительной степени переключило его внимание на регион Ближнего Востока.

Однако полностью Путину не удалось добиться своих целей. Далее он предпринял попытку спровоцировать давний конфликт на Балканах, но здесь у него не получилось. Поэтому на данный момент развязывание войны между Северной и Южной Кореей является последним шансом Путина.

Российский диктатор убедил главного северокорейца, что война Путина в Украине в интересах Северной Кореи. Теперь его главная задача убедить Ким Чен Ына в том, что и война между КНДР и Южной Кореей в интересах Пхеньяна. Возможно, за эту геополитическую услугу России Ким потребует передать ему еще больше современных ядерных технологий, но загнанный в тупик Путин способен пойти на все, чтобы добиться своего в Украине.

Война между двумя Кореями может начаться с того, что КНДР со своей территории приступит к артиллерийским обстрелам Южной Кореи. Понятно, что Сеул будет вынужден отвечать на подобную агрессию. В таком случае Северная Корея будет продолжать увеличивать эскалацию, одновременно тестируя при этом реакцию Соединенных Штатов и их союзников по НАТО.

Но для Москвы важно, чтобы войска КНДР перешли на территорию Южной Кореи, потому что только в этом случае там могут надеяться, что этот конфликт не погаснет, не дойдя до необходимого Кремлю уровню напряженности.

Здесь все будет зависеть от того, насколько сам Ким Чен Ын готов переходить Рубикон невозврата. Ведь обоюдные обстрелы территорий еще нельзя считать полноценной войной. И всегда остается шанс откатить взаимную эскалацию к прошлому уровню – «ни войны, ни мира». Но если эскалация достигнет следующего уровня, то будет очень сомнительно, что она не будет иметь трагического для обеих сторон продолжения.

Такой широкомасштабный конфликт между Северной и Южной Кореей необходим Путину именно сейчас, а не тогда, когда Ким Чен Ын вызреет до его начала. Поэтому, вероятно, сейчас между Москвой и Пхеньяном проходят тайные торги относительно времени и возможности начать широкомасштабную войну между КНДР и Южной Кореей.

Единственным плюсом в ситуации, которая объективно складывается, является то, что на сегодняшний день лидер Китая Си Цзиньпин не заинтересован в том, чтобы его два политических вассала – Путин и Ким Чен Ын – затеяли без благословения Пекина свою самостоятельную рискованную игру, способную еще больше поколебать и без того напряженные отношения КНР с коллективным Западом.

Китай уже несколько раз удерживал Россию от применения ядерного оружия в войне с Украиной. И также важно, какое окончательное решение будет принято в Пекине относительно увеличения эскалации между КНДР и Южной Кореей.

Очевидно, что Си Цзиньпину не нужна война на своем заднем дворе, каким для Китая является Северная Корея. Хотя если Путин и Ким Чен Ын будут продолжать пытаться и дальше выйти из-под контроля Пекина, нельзя исключать, что это может трагическим образом повлиять на дальнейшую судьбу этих тоталитарных диктаторов.

Китай всегда прагматично действовал по отношению к своим союзникам. Но когда эти союзники превратились в его вассалов, то он не будет церемониться с теми, кто нарушает негласные договоренности или начинает без согласования или разрешения свою самостоятельную геополитическую игру.

Так что будет или нет война между Северной и Южной Кореей теперь зависит от того, насколько Си Цзиньпин будет видеть в ней смысл. Пока такой смысл для Пекина явно не просматривается.

Виктор Каспрук, wordpress.com

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