Могилевчанка вызвала скорую и получила штраф 1 28.06.2024, 13:15

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Сумма немаленькая.

Нетрезвая 35-летняя могилевчанка, находясь на своей даче в Шкловском районе, позвонила на линию 103 и сообщила, что нанесла сама себе порезы на руках. Когда медики приехали к ней, выяснилось, что она соврала. По ее словам, она хотела внимания с чьей-то стороны, поэтому и позвонила в скорую.

Женщину оштрафовали на четыре базовые величины (160 рублей) по ч. 1 ст. 19.6 КоАП (Заведомо ложное сообщение). А так как выезд бригады скорой помощи повлек затрату бюджетных средств, прокуратура решила взыскать с нее эти деньги.

В результате суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме и взыскал с ответчицы ущерб, причиненный необоснованным выездом бригады скорой медицинской помощи по ложному сообщению, в сумме 170 рублей, а также государственную пошлину в размере 80 рублей.

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