У войск РФ начался снарядный голод 28.06.2024, 13:18

Соотношение выстрелов сокращается в пользу ВСУ.

Оккупационные войска России стали ощущать снарядный голод на фронте. Соотношение расхода боеприпасов сократилось, и теперь составляет 1 к 3 в пользу РФ, тогда как раньше было 1 к 7. Однако задержки с военной помощью все еще присутствуют.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники в Генеральном штабе ВСУ, соотношение выстрелов сокращается в пользу украинских войск.

«На сегодняшний день соотношение использования боеприпасов уже составляет 1:3. К нам увеличились поставки, а у россиян – уменьшились. Они начинают испытывать снарядный голод. Мы знаем, что им каждый день уже определяют лимит. Если раньше было соотношение расхода боеприпасов 1 к 7, сегодня – 1 до 3», – отметил источник.

При этом в Генштабе ВСУ подчеркнули, что задержки с поставками военной помощи Украине все еще присутствуют.

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