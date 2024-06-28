Как повлияли дебаты Байдена и Трампа на выбор американцев? 3 28.06.2024, 13:29

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Опрос CNN.

Прошедшие дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа не изменили мнение большинства американцев о том, за кого голосовать на предстоящих выборах президента США в 2024 году, свидетельствует опрос CNN.

«Примерно 8 из 10 зарегистрированных избирателей, смотревших дебаты (81%), говорят, что они не повлияли на их выбор президента. Еще 14 % сказали, что дебаты заставили их сомневаться, но не изменили их мнение, и лишь 5% сказали, что они изменили их мнение о том, за кого голосовать», - пишет издание.

При этом доли сторонников Джо Байдена и Дональда Трампа, которые заявили, что дебаты изменили их мнение, были примерно равными.

Мнение американцев об участниках дебатов

Согласно опросу, мнение наблюдателей о Байдене после дебатов несколько снизилось: только 31% оценили его положительно, по сравнению с 37% в опросе тех же избирателей, проведенном до дебатов. В то же время 43% наблюдателей за дебатами положительно оценили Трампа (по сравнению с 40 % перед дебатами).

При этом 48% участников дебатов считают, что Трамп лучше справился с опасениями по поводу его способности справиться с президентскими обязанностями, 23 % считают, что Байден справился лучше, а 22 % - что ни один из кандидатов не справился. Еще 7 % считают, что оба кандидата одинаково хорошо справились со своей задачей.

Среди участников дебатов 48 % заявили, что рассматривают возможность голосования только за Трампа, 40 % - только за Байдена, 2 % - что рассматривают обоих кандидатов, а 11 % - что не рассматривают возможность голосования ни за одного из них.

Методология: Опрос CNN проводился с помощью текстовых сообщений среди 565 зарегистрированных американских избирателей, которые заявили, что смотрели дебаты в четверг, и результаты опроса отражают мнение только тех, кто смотрел дебаты. Результаты по полной выборке наблюдателей за дебатами имеют погрешность выборки плюс-минус 5,5 процентных пункта.

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