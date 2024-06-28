Прилетел ATACMS: ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-500 10 28.06.2024, 13:36

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По комплексу ударили ракетой с кассетной боеголовкой.

Силы обороны Украины, вероятно, уничтожили российский зенитный комплекс нового поколения С-500. Об этом сообщает Telegram-канал «Дивізион-«ТІВАЗ».

По данным Telegram-канала, российский ЗРК уничтожили с помощью ракеты ATCMS с кассетной боеголовкой. При этом локация поражения комплекса не указана.

Российские профильные медиа и военные пока не комментировали уничтожение техники.

ЗРК С-500: что о нем известно

С-500 «Прометей», также известный как 55Р6М «Триумфатор-М», является современным российским зенитным ракетным комплексом, разработанным АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Этот комплекс представляет собой новое поколение зенитных ракетных систем, предназначенных для уничтожения как баллистических, так и аэродинамических целей.

С-500 способен быстро перемещаться по территории благодаря своему размещению на колесном шасси и возможности перевозки военно-транспортными самолетами.

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