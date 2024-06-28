Прилетел ATACMS: ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-500

Прилетел ATACMS: ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-50010
- 28.06.2024, 13:36
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По комплексу ударили ракетой с кассетной боеголовкой.
Силы обороны Украины, вероятно, уничтожили российский зенитный комплекс нового поколения С-500. Об этом сообщает Telegram-канал «Дивізион-«ТІВАЗ».
По данным Telegram-канала, российский ЗРК уничтожили с помощью ракеты ATCMS с кассетной боеголовкой. При этом локация поражения комплекса не указана.
Российские профильные медиа и военные пока не комментировали уничтожение техники.
ЗРК С-500: что о нем известно
С-500 «Прометей», также известный как 55Р6М «Триумфатор-М», является современным российским зенитным ракетным комплексом, разработанным АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Этот комплекс представляет собой новое поколение зенитных ракетных систем, предназначенных для уничтожения как баллистических, так и аэродинамических целей.
С-500 способен быстро перемещаться по территории благодаря своему размещению на колесном шасси и возможности перевозки военно-транспортными самолетами.