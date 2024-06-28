Несколько белoрусских фармкомпаний не могут получить деньги за поставленные в Россию товары 6 28.06.2024, 13:35

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Дело дошло до суда.

Несколько белорусских фармацевтических предприятий вынуждены через суды возвращать оплату за продукцию, которую поставили одному из крупнейших в России дистрибьюторов. «Зеркало» узнало подробности этой истории.

В центре разбирательств, от которых пострадали российские налоговики, известные банки и несколько десятков производителей и дилеров, — крупный фармдистрибьютор «Годовалов».

Эта компания создали пермские бизнесмены Андрей Годовалов и Николай Шаврин, недавно входила в топ-20 крупнейших игроков фармацевтического рынка РФ. Особенно сильны позиции «Годовалов» были на Урале и в Сибири. У компании имелась собственная аптечная сеть «Аптека от склада», представленная в более чем двух десятках российских регионов.

Но с прошлого года «Годовалов» перестала платить поставщикам. Последние обратились в суды. Осенью 2023 года сумма их исковых требований превышала 4,1 млрд российских рублей (около 47,7 млн долларов). Компания сама объявила о ликвидации, но по требованию кредиторов в январе 2024 года ее признали банкротом.

Началась распродажа имущества для удовлетворения претензий. В марте этого года личными банкротами были признаны и владельцы «Годовалов». На их имущество тоже наложили арест.

При чем здесь белoрусы

В числе компаний, не дождавшихся от дистрибьютора оплаты, оказались несколько белoрусcких производителей. По решению судов неполученные ими суммы включены в общий реестр требований кредиторов «Годовалов».

Как выяснило «Зеркало», самый большой долг «Годовалов» перед белoрусскими поставщиками — перед логойским предприятием «Лекфарм». По контракту с ним с учетом набежавшей пени россияне должны 75 млн российских рублей или около 873 тыс. долларов.

В суд был вынужден обратиться и известный белoруcский производитель витаминов компания «Малкут». Ему «Годовалов» задолжал с учетом пени около 3,8 млн российских рублей (порядка 44,2 тыс. долларов).

Наконец, в реестр требований кредиторов включена претензия медицинского предприятия «Симург». Это — белoруcский производитель инструментов для акушерства, гинекологии и урологии, который в 2020 году открыл завод в Санкт-Петербурге. Последнему «Годовалов» задолжал 1,35 млн российских рублей (порядка 15,7 тыс. долларов).

Среди нескольких десятков кредиторов дистрибьютора значатся такие крупные структуры как «Сбербанк России», «Коттон Клаб», «Герофарм», «Юник Фармасьютикал Лабораториз», «Компания «Арнест» и другие.

Не в первый раз

Скандал с «Годовалов» не первый случай в России, когда белoруcские производители лекарств и медизделий вынуждены идти в суды за возвратом денежных средств.

В прошлом году это произошло с одним из крупнейших государственных фармпроизводителей предприятием «Минскинтеркапс». Арбитражный суд Москвы летом 2023-го в итоге постановил взыскать в его пользу 13,26 млн российских рублей с компании «Иннолек». После вынесения этого решения россияне погасили часть суммы, а по оставшейся подписали мировое соглашение и в рамках графика до конца года отдали все свои долги.

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