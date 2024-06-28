На продажу выставили первый гоночный болид Михаэля Шумахера
- 28.06.2024, 13:46
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Карбоновый болид весит 510 кг.
В Великобритании продают болид «Формулы-1» Jordan-Ford 191. Именно на этом авто в 1991 году провел свой первый Гран-при Михаэль Шумахер. Об этом сообщается на сайте DK Engineering.
Михаэль Шумахер попал в ирландскую команду Jordan случайно. Их основной пилот Бертран Гашо попал в тюрьму из-за драки и перед Гран-при Бельгии понадобилась срочная замена.
В Jordan обратили внимание на молодого Михаэля Шумахера, который выступал в гонках на выносливость за Mercedes-Benz. С ним срочно подписали контракт.
Михаэль Шумахер впервые сел за руль болида «Формулы-1» и во время практических заездов имел немного времени, чтобы познакомиться с авто. Впрочем, он овладел Jordan-Ford 191 и в квалификации занял пятое место.
А вот выступить удачно в дебютной гонке не удалось. Уже на первом круге Шумахер сошел из-за неисправности сцепления. Это была единственная гонка немца за Jordan, ведь перед следующим Гран-при он перешел в команду Benetton.
Авто Шумахера неплохо сохранилось. Легкое (510 кг) карбоновое авто оснащено 3,5-литровым V8 Ford Cosworth мощностью 650 л.с. и 6-ступенчатой механической КПП. Цена авто не называется.