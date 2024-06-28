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Эксперт: Россия попыталась открыть еще один фронт на севере Харьковской области

  • 28.06.2024, 13:49
  • 4,746
Эксперт: Россия попыталась открыть еще один фронт на севере Харьковской области

Но столкнулась с «неожиданностями».

Российские военные предприняли попытку открыть еще один фронт на севере Харьковщины, для этого они активизировались в районе села Сотницкий Казачок Золочевского района, заявил военный обозреватель Александр Коваленко в обзоре на oboz.ua.

По его данным, Сотницкий Казачок находится почти по самой границе с Российской Федерацией и является на данный момент «серой зоной».

Коваленко проанализировал, почему ВС РФ выбрали направление на Золочев, а не Казачью Лопань.

«Одной из локаций активности россиян был Сотницкий Казачок. Зачем? Ответ прост: направление на Золочев. Может быть угроза для Золочева, который является логистической артерией в Харьков и не только в Харьков», - подчеркнул обозреватель.

В то же время, по словам Коваленко, даже при таком варианте россияне на этом направлении столкнулись с проблемами.

«Для них здесь тоже было очень много неожиданностей. Российские оккупанты все же попытались открыть еще один фронт, но им от этого стало больно», — резюмировал он.

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