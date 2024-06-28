Партизаны внедрились на подпольную станцию ремонта техники РФ в Крыму 28.06.2024, 14:06

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И оставили там «сюрпризы» для оккупантов.

Украинские партизаны внедрились на подпольную станцию ремонта техники ВС РФ во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщило партизанское движение «Атеш».

Подпольная станция обслуживания техники оккупантов, которую обнаружили украинские партизаны, находится в Севастополе на улице Шаблина 19.

«Агенты «Атеш» определили, что на указанном СТО буквально кипит работа. За все время наблюдения, фиксировалась очередь из техники оккупантов», — говорится в сообщении.

Как утверждают участники партизанского движения, на этой станции армия РФ ремонтирует, в частности, УРАЛы и Камазы.

«Нам удалось внедриться на этот объект и оставить сюрпризы для каждого ра*иста, который туда заезжает. Кому что попалось, узнаете после того, как поедете на своих корытах подальше от гражданской инфраструктуры», — отметили в «Атеш».

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