На аукционе хотели продать недвижимость политзаключенного 28.06.2024, 14:11

5,478

ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВИЧ

Но торги пошли не по плану.

На аукционе «БелЮрОбеспечение» пытались продать недвижимость политзаключенного Валентина Стефановича.

На торги была выставлена арестованная 1/7 часть административного помещения в Минске. В первый раз ее пытались продать в апреле этого года за 33,3 тысячи рублей. Но тогда покупателей не нашлось, отмечает zerkalo.io.

На втором аукционе, который прошел 25 июня, начальную цену снизили до 26 640 рублей. Однако и в этот раз не было желающих приобрести отжатое у политзаключенного имущество.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com