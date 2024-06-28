На аукционе хотели продать недвижимость политзаключенного
- 28.06.2024, 14:11
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Но торги пошли не по плану.
На аукционе «БелЮрОбеспечение» пытались продать недвижимость политзаключенного Валентина Стефановича.
На торги была выставлена арестованная 1/7 часть административного помещения в Минске. В первый раз ее пытались продать в апреле этого года за 33,3 тысячи рублей. Но тогда покупателей не нашлось, отмечает zerkalo.io.
На втором аукционе, который прошел 25 июня, начальную цену снизили до 26 640 рублей. Однако и в этот раз не было желающих приобрести отжатое у политзаключенного имущество.