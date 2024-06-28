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Шри-Ланка потребовала у России компенсацию за убитых на войне в Украине наемников

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  • 28.06.2024, 14:14
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Шри-Ланка потребовала у России компенсацию за убитых на войне в Украине наемников

Вопрос обсуждался во время переговоров в Москве.

Шри-Ланка запросила у России компенсацию за гибель своих граждан-наемников в ходе войны в Украине. Об этом говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел Шри-Ланки.

Согласно сообщению, этот вопрос обсуждался во время переговоров в Москве, которые возглавлял государственный министр иностранных дел Тарака Баласурия.

Делегация из Шри-Ланки встретилась с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко и заместителем министра обороны Александром Фоминым. Темой обсуждения стали выплаты семьям 17 погибших и раненых наемников, досрочное «расторжение контрактов завербованных и выплата причитающихся вознаграждений». При этом количество раненых наемников в сообщении не уточняется.

«В ходе встречи Шри-Ланка предложила создать совместный рабочий комитет, состоящий из официальных лиц двух сторон, который будет проводить регулярные встречи для решения вопросов и проблем шриланкийцев, которые были развернуты. Обе стороны согласились продолжить взаимодействие по рассматриваемым вопросам», — говорится в сообщении МИД Шри-ланки

Как пишет «Радио Свобода», в войне на стороне России якобы участвуют не менее двух тысяч ланкийцев с обеих сторон. Российское МИД не предоставило подробной информации о встрече. В официальном заявлении ведомства упоминается лишь обсуждение «актуальных вопросов российско-ланкийской повестки дня».

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