Минобороны отправило «Полонезы» к границе с Украиной 6 28.06.2024, 14:19

6,782

После сообщения о нахождении там «Русского добровольческого корпуса».

Министерство обороны Беларуси выдвинуло РСЗО «Полонез» на «прикрытие границы».

Дивизион РСЗО «Полонез» в рамках проверки боевой готовности вооруженных сил участвует в выполнении задач по прикрытию участков границы, заявили в Минобороны.

По данным ведомства, военнослужащие в назначенном районе оборудовали, замаскировали места размещения личного состава и техники и продолжают выполнять задачи по предназначению.

«В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи границы Республики Беларусь и поставленной задачей дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам. Готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 километров в течение 20 минут», — заявил командир дивизиона.

Напомним, ранее пограничники рассказали, что располагают сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений «Русского добровольческого корпуса».

На этом направлении они якобы «зафиксировали рекогносцировку местности и активную разведывательную деятельность», сбили дрон и нашли схрон со взрывчаткой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com