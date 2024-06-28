«Мы рабы за хлеб и воду» 19 28.06.2024, 14:29

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иллюстративное фото

Знающая два иностранных языка белоруска рассказала, какие вакансии нашла.

Прошли годы, когда на высокооплачиваемую работу брали людей лишь потому, что они хорошо владели иностранными языками. Недавно белоруска, которая владеет немецким и английским языками, посмотрела, на какие вакансии она может претендовать. Увиденное ее разочаровало, она рассказала об этом в TikTok.

Девушка сообщила в TikTok, что ее уровень английского языка С1, также она знает немецкий язык. Недавно ей стало интересно, на какие вакансии она может претендовать со своими знаниями. Посмотреть на предложения о работе она зашла на один из сайтов по трудоустройству и очень удивилась предложениям нанимателей.

Среди объявлений она нашла вакансию администратора в отдел бронирования посуточной аренды со знанием иностранных языков, также нужно иметь опыт работы от года до трех лет. Сообщалось, что сотруднику будут платить от 1000 евро (до вычета налогов).

— На первый взгляд, достаточно адекватная вакансия, вроде бы и зарплата нормальная. Но спускаемся ниже и смотрим, что график работы с 07.00 до 22.00. А еще ниже написано, что зарплата уже не 1000 евро, а 700−800. Написано, что работа удаленная. Но у меня вопрос: в какой стране, кроме Беларуси и России, можно жить на 800 евро и при этом у тебя будет хороший уровень жизни? — говорит на видео тиктокерша.

Также она обратила внимание на вакансию Customer Support Specialist (специалист по поддержке клиентов), которому будут платить до 600 долларов. Опыт работы не требуется, работать надо будет полный день.

— В требованиях написано, что нужен высокий уровень английского, также, что эта работа в ночное время. График работы — с 19.00 до четырех-пяти часов утра. Мне кажется, что неплохо поработать на такой работе временно, но особо больших денег не заработаешь. При этом будешь работать вечерами и ночами, а потом отсыпаться целый день.

Большинство зрителей видео оставляли комментарии, в которых соглашались с автором ролика. Однако были и те, кто считал, что иностранные языки сейчас — это ничто, мол, их знает любой школьник. Вот что написали в комментариях под видео:

«Сейчас хорошо ценятся те специалисты, которые умеют руками работать. Без обид, но в последнее время очень много тех, кто хочет работать дома на диване».

«Это нормально, что люди не хотят работать 12 часов. Надеюсь, я доживу до момента, когда будет рабочий день шесть часов».

«Еще не забывайте, что в объявлении написана преувеличенная сумма, чем та, которую вы получите в итоге».

«Меня поражают вакансии, которые висят годами. Зачем так делают работодатели, неужели не могут найти человека?»

«У меня английский С1 и опыт работы неплохой, почти год. Найти что-то нормальное, чтобы не рабские условия за хотя бы 500 долларов, — это почти нереально. Ешьте воздух, друзья».

«Глаза откройте: мы рабы за хлеб и воду».

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