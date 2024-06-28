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Начинается суд над братом основателя EPAM

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  • 28.06.2024, 14:43
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Начинается суд над братом основателя EPAM

Семену Добкину грозит до 15 лет.

На скамье подсудимых оказались Семен Добкин, брат основателя EPAM Аркадия Добкина, и его 42-летний заместитель Юрий Жулаев. Они работали в компании ГКСБ, которая является крупнейшей теплотехнической компанией на территории Беларуси, пишет «Наша нива».

Компания выпускает водонагревательные и паровые котлы на жидком и твердом топливе, горелки, утилизаторы, блочно-модульные котельные и другое инженерное оборудование для жилищно-коммунальных хозяйств, а также строительных организаций и других субъектов социального назначения.

Производимое компанией оборудование используется на курорте «Силичи», в Национальной библиотеке и других крупных объектах.

Отметим, что о задержаниях в компании Семена Добкина стало известно в декабре 2023-го.

Суд начнется 9 июля 2024 года в суде Ленинского района Бреста. Судить их будет Дмитрий Шурин, который замазался и в политических делах.

Обоих мужчин обвиняют по третьей, самой серьезной части статьи 430 УК «получение взятки». Это может быть как получение взятки в особо крупном размере, так и организованной группой или лицом, занимающим ответственное положение. Суть обвинения и обстоятельства дела неизвестны.

Им грозит от 5 до 15 лет колонии со штрафом.

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