РФ вывела подразделения на одном из направлений в Украине 28.06.2024, 14:54

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Коллаж: Charter97.org

После поражения от ВСУ и больших потерь.

Российские оккупанты пытаются подстраиваться под тактику украинских защитников в ходе штурмовых действий в направлении населенных пунктов Терны и Ямполовка вблизи Лимана. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» рассказал командир 96-го батальона 60-й ОМБр, по имени Дмитрий.

По его словам, ВСУ дают достойный отпор попыткам российских оккупантов захватить Ямполовку и Терны на Лиманском направлении.

Он добавил, что в районе, за который отвечает 60-я отдельная мотопехотная бригада, противник проводил интенсивные боевые операции, даже во время прибытия туда украинских Вооруженных Сил.

«Когда ВСУ зашли, противник массово, с применением бронетехники и большого количества живой силы пытался продвинуться. Благодаря слаженным действиям наших подразделений, соседей слева и справа, ВСУ удалось нанести серьезное поражение противнику, после которого он до сих пор приходит в себя», - указал военный.

Комбат отметил, что бойцам 60-ОМБр уже удалось уничтожить значительное количество российских военных и техники, что побудило российское командование вывести часть подразделений для восстановления.

«Вернулись (россияне - ред.) другим составом, который тоже уже понес серьезные потери. Россияне пускают людей в бой на вторую неделю после подписания контракта, привлекают их к активным боевым действиям. Возраст россиян разный, есть молодые ребята в возрасте 20-25 лет», - рассказал он.

Офицер отмечает, что россияне пытаются подстраиваться под тактику Сил обороны Украины для дальнейшего продвижения.

«ВСУ не дают этого сделать. Армия РФ несет довольно значительные потери в живой силе и технике. Сейчас удалось в некоторой степени успокоить противника на направлении», - добавил он.

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