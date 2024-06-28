ВСУ опубликовали карту уничтожения российской военной авиации
- 28.06.2024, 15:03
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Больше всего было поражено истребителей-бомбардировщиков Су-34.
За полгода Вооруженные силы Украины поразили более трех десятков российских военных самолетов. Об этом информирует «СтратКом ВСУ».
Отмечается, что эффективное уничтожение российской боевой авиации происходит, в том числе, и с использованием западного вооружения.
В частности, за шесть месяцев было поражено:
девять Су-25;
один Су-57;
два МиГ-31;
около 13 Су-34;
один Су-35;
один Су-35С;
два самолета А-50;
один Ил-22М11;
один Ту-22М3.
Впрочем, количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно, ведь некоторые из них получили поражения, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт. Кроме того, как информируют на канале, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов было невозможно установить наверняка.
Поэтому информация будет обновляться и дополняться, пообещали в «СтратКоме».