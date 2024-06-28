ВСУ опубликовали карту уничтожения российской военной авиации 28.06.2024, 15:03

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Больше всего было поражено истребителей-бомбардировщиков Су-34.

За полгода Вооруженные силы Украины поразили более трех десятков российских военных самолетов. Об этом информирует «СтратКом ВСУ».

Отмечается, что эффективное уничтожение российской боевой авиации происходит, в том числе, и с использованием западного вооружения.

В частности, за шесть месяцев было поражено:

девять Су-25;

один Су-57;

два МиГ-31;

около 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два самолета А-50;

один Ил-22М11;

один Ту-22М3.

Впрочем, количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно, ведь некоторые из них получили поражения, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт. Кроме того, как информируют на канале, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов было невозможно установить наверняка.

Поэтому информация будет обновляться и дополняться, пообещали в «СтратКоме».

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