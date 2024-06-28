Ученые рассказали о настоящем «белорусском Стоунхендже»2
- 28.06.2024, 15:16
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«Дивные камни» находятся в Витебской области.
В Витебской области находится единственная в Беларуси древняя астрономическая обсерватория. Её нередко называют «белорусским Стоунхенджем» по аналогии с британской достопримечательностью, внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Уникальный археологический объект расположен недалеко от деревни Бикульничи Полоцкого района, в 130 километрах от областного центра. Рядом с деревней есть озеро Яново, соединяющее Ушачский и Полоцкий район. На одном из его берегов и расположилась главная местная достопримечательность.
«Белорусский Стоунхендж» представляет собой группу огромных валунов, выложенных причудливым образом в виде буквы П, сердца или стрелы и как бы обращенные к озеру и холмам на противоположном берегу.
Историки полагают, каменные фигуры — это остатки языческого капища, которое также выполняло роль древней обсерватории. Некоторые исследователи предполагают, что с помощью этих камней люди в древние времена определяли дни летнего и зимнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствий, отслеживали фазы Луны и расположение Полярной звезды, а также положение на небе различных планет и звезд.
По словам искусствоведа Майи Яницкой, жители близлежащих деревень Бикульничи и Гомель рассказывали, что по этим «дивным камням» на берегу озера «можно наблюдать восходы и заходы Солнца и понимать календарь».
Белорусский аналог Стоунхенджа, который официально получил название «Великий Камень Бикульницкий» также охраняется государством как памятник природы республиканского значения.