Эксперт: Голоса избирателей Никки Хейли имеют особый вес в противостоянии Байден-Трамп 1 28.06.2024, 15:38

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Сейчас разрыв между республиканцем и демократом минимален.

В Белом доме, очевидно, исходят из того, что любое решение по приглашению Украины в НАТО существенно усилит аргумент республиканца Дональда Трампа о «втягивании Америки в третью мировую». Об этом в статье для zn.ua пишет эксперт Алена Гетманчук.

«В администрации, к сожалению, вынуждены учитывать, каким будет твит Трампа по результатам саммита», — объясняют дружественные к администрации Байдена дипломаты в некоторых странах НАТО.

Но Трамп, продолжает автор, способен обыграть любое решение саммита в свою пользу: политически мощное решение — как втягивание в войну; слабое или отсутствие какого-либо политического решения — как страх Байдена перед Путиным и очередное подтверждение невозможности нынешнего хозяина Белого дома демонстрировать лидерство, что является традиционно базовым требованием к любому президенту США.

Пикантность этому процессу, продолжает Гетманчук, придает то, что и Трампу, и Байдену важно заручиться голосами поддержки избирателей Никки Гейли. Они имеют особый вес, учитывая, что сейчас разрыв между республиканцем и демократом минимальный.

«Избиратели Хейли вряд ли приветствовали бы вступление США в третью мировую войну, но они точно против толерирования де-факто права вето Путина на расширение НАТО за счет Украины», — прогнозирует автор, напоминая о результатах опроса The Chicago Council on Global Affairs, свидетельствующих, что 69% американцев поддерживают присоединение Украины к Альянсу.

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