Зеленский: Украина подготовит мирный план к концу года 28.06.2024, 15:53

В тоже время страна наращивает производство технологий, дронов, артиллерии и РЭБ, чтобы быть сильнее на поле боя.

Кроме того, чтобы быть сильным на поле боя, Украина также должна разработать понятный мирный план. Он должен быть готов уже к концу текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента украины Владимира Зеленского во время брифинга со словенской коллегой Наташей Пирц Мусар.

Как отметил украинский президент, после саммита мира Киев работает над тремя детальными планами, которые касаются энергетики, продовольственной безопасности и обмена. По этим сферам будет подготовлен план уже в ближайшее время. В частности по другим пунктам украинской формулы мира также будет разработан совокупный план, который позже положат на стол партнерам.

«Для нас очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира. Это дипломатический путь, над которым мы работаем. Кроме этого, как я вам сказал, не все зависит от нас», - добавил он.

По словам Зеленского, Украина наращивает производство технологий, дронов, артиллерии и РЭБ, чтобы быть сильнее на поле боя. Для страны важно быть сильнее, поскольку Российская Федерация кроме силы ничего не понимает и не уважает никого, кроме сильных.

«То есть это две параллельные вещи: быть сильными на поле боя и разработать понятный план, детальный план, и он будет готов в этом году», - отметил президент Украины.

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