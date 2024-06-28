Peugeot 3008 получит впечатляющего электрического собрата 28.06.2024, 16:23

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С запасом хода 700 километров.

В Испании во время тестов заметили новый DS 8. Электрический кроссовер презентуют в первой половине 2025 года и он станет флагманской моделью в линейке премиальной французской марки. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Электромобиль DS 8 будет купе-кроссовером или кросс-фастбэком (как Peugeot 408). Тестовое авто оклеили камуфляжной пленкой, однако можно разглядеть его покатую крышу и большие углы наклона переднего и заднего стекла. Также заметны узкие фары и фонари.

На фото интерьера обращает на себя внимание оригинальный четырехспицевый руль. Также видны два дисплея, повернутые к водителю. Часть переключателей в салоне являются сенсорными.

Новый DS 8 станет более роскошным собратом Peugeot 3008, ведь позаимствует у него платформу STLA Medium и силовые установки. Впрочем, в отличие от 3008, он будет доступен исключительно в электрических версиях.

Как известно, электромобиль Peugeot 3008 предлагается в переднеприводных версиях на 210 и 230 л. с. и полноприводном 320-сильном варианте. Электрокар доступен с батареями на 73 и 98 кВт∙ч, а его запас хода достигает 700 км.

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