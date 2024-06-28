Что изменится в Беларуси с 1 июля 3 28.06.2024, 16:37

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Нас ждет несколько важных новшеств.

Больничные, пенсии и пособия начнут выплачивать по-новому, а блогерам нужно попасть в реестр рекламораспространителей. Bar24 собрал самые важные новшества второго месяца лета.

Пенсии и пособия теперь через банк

Чтобы с 1 июля не остаться без пенсий и пособий, многим пенсионерам и семьям с детьми в июне надо было открыть базовый счет. Это связано с тем, что большинство с июля будет получать эти выплаты в банке (или с помощью банковской карты), а не на почте.

Новшество касается только тех, кто живет в Минске, областных городах и районных центрах. У жителей сельской местности, пенсионеров старше 70 лет и инвалидов I и II группы все по-прежнему. Выбирать между почтой и банком по-прежнему могут семьи, у которых есть дети с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью до 18 лет.

По-новому начнут оплачивать больничный

С 1 июля вступят в силу изменения по оплате больничных. Это коснется всех работников и работающих пенсионеров.

Среди наиболее важных нововведений следует отметить, что для тех, кто работает 10 лет и больше, больничные увеличатся. Им с первого дня будут платить 100% утраченного заработка. Если стаж меньше 10 лет – 80%.

Минимальный больничный привяжут к минимальной зарплате. Она сейчас составляет 626 рублей. До этого привязка была к 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Если у вас несколько работ, то больничный будут выплачивать на основном месте работы.

Налоговая продолжит принимать декларации на бумаге

Планировалось, что с 1 июля белорусские предприниматели станут подавать декларации исключительно в электронном виде. Однако и после 1 июля инспекции МНС не будут отказывать ИП в приеме налоговых деклараций на бумаге. Такое решение приняли из-за максимальной загруженности регистрационных центров и многочисленными обращениями от индивидуальных предпринимателей.

Отдохнем среди недели

В июле белорусов ожидает дополнительный выходной. 3 июля выпал на среду, поэтому никаких переносов не будет.

Снизятся цены на лечение зубов

Новые тарифы на платную стоматологию, которые начнут действовать с 1 июля, озвучил Минздрав.

Предполагается, что тарифы изменятся на некоторые услуги от терапии до хирургии. Так, тариф на пломбирование одного корневого канала пастой должен снизиться на 18% (с 11,58 до 9,42 руб.), а тариф на одну процедуру лечения кариеса – почти на 9% (с 41,2 до 37,67 руб.).

Это не первая попытка урегулировать цены в стоматологии за последнее время.

Блогерам нужно попасть в реестр рекламораспространителей

С 12 июля вступит в силу новая редакция закона «О рекламе». Новый Закон вводит запрет на оказание услуг по размещению рекламы в интернете теми, кто не включен в Реестр. Даже если они не являются СМИ и не зарегистрированы как сетевые издания. Так что блогеров это касается в том числе.

Стартует приемная кампания в вузы

Основной этап вступительной кампании-2024 в высшие учебные заведения стартует с 12 июля. Зачисление на места, установленные контрольными цифрами приема за счет средств республиканского бюджета, пройдет по 27 июля. На платное обучение – по 3 августа.

Зачисление абитуриентов-целевиков, а также победителей университетских олимпиад завершится 2 июля.

Подорожают сигареты

С 1 июля в Беларуси в очередной раз поднимутся цены на сигареты. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Например, на 30 копеек подорожают сигареты Kent Crystal Blue, Rothmans Blue. А также два вида Pall Mall (Demi Blue и Demi Azure). От «Табак-инвест» на 15 копеек подорожает «Корона Slims Green», на 20 – шесть видов Pall Mall, Kent и сигареты Rothmans Blue. На 30 копеек – два вида Pall Mall (Demi Blue и Demi Azure) и четыре вида Lucky Strike и Kent Crystal Blue.

Среди продукции ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» на 20 копеек подорожают по шесть видов сигарет Pall Mall и Kent, а также четыре вида Rothmans.

Появятся списки видов деятельности ИП

Проекты перечней разрешенных видов деятельности для ИП самозанятых и ремесленников внесли на утверждение в правительство. Ожидается, что постановление примут к 1 июля.

В деятельности предпринимателей, чьи виды войдут в перечни, ничего не изменится. Если ИП занимается бизнесом, которого нет в перечне, то ему нужно будет перейти в статус юрлица до 31 декабря 2025 года. Также с 1 октября нельзя будет открыть ИП для занятия бизнесом не из списка.

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