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Дорогу в минский аэропорт будут перекрывать две ночи подряд

  • 28.06.2024, 17:15
Дорогу в минский аэропорт будут перекрывать две ночи подряд

Ограничения связаны с ремонтом.

В ночь на 30 июня и 1 июля планируют перекрывать движение транспорта на участке М-2 Минск — Национальный аэропорт Минск. Об этом предупредили представители системы BelToll.

На участке автодороги М-2 Минск — Национальный аэропорт Минск в районе 23-го километра будет ограничено дорожное движение, т. е. вместо двух полос останется лишь по одной в каждом направлении. Произойдет это с 23:00 29 июня по 4:00 30 июня, а также с 23:00 30 июня по 4:00 1 июля.

При этом в указанные промежутки времени на протяжении часа движение будет полностью закрыто.

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