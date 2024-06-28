Дорогу в минский аэропорт будут перекрывать две ночи подряд
- 28.06.2024, 17:15
Ограничения связаны с ремонтом.
В ночь на 30 июня и 1 июля планируют перекрывать движение транспорта на участке М-2 Минск — Национальный аэропорт Минск. Об этом предупредили представители системы BelToll.
На участке автодороги М-2 Минск — Национальный аэропорт Минск в районе 23-го километра будет ограничено дорожное движение, т. е. вместо двух полос останется лишь по одной в каждом направлении. Произойдет это с 23:00 29 июня по 4:00 30 июня, а также с 23:00 30 июня по 4:00 1 июля.
При этом в указанные промежутки времени на протяжении часа движение будет полностью закрыто.