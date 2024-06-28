Десантники ВСУ установили флаг Украины в одном из населенных пунктов РФ 1 28.06.2024, 17:23

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Это удалось сделать с помощью дрона.

В День Конституции Украины бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ с помощью дрона установили флаг Украины в одном из населенных пунктов России.

Как сообщает в Telegram Десантно-штурмовых войск ВСУ:

«Воины 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины с помощью дрона установили государственный флаг Украины в одном из населенных пунктов РФ. С Днем Конституции Украины!»

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