Десантники ВСУ установили флаг Украины в одном из населенных пунктов РФ

Десантники ВСУ установили флаг Украины в одном из населенных пунктов РФ1
- 28.06.2024, 17:23
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Это удалось сделать с помощью дрона.
В День Конституции Украины бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ с помощью дрона установили флаг Украины в одном из населенных пунктов России.
Как сообщает в Telegram Десантно-штурмовых войск ВСУ:
«Воины 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины с помощью дрона установили государственный флаг Украины в одном из населенных пунктов РФ. С Днем Конституции Украины!»