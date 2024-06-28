Более сотни боев с начала суток: Генштаб ВСУ рассказал о попытках атак РФ по линии фронта 28.06.2024, 17:45

Украинские защитники уверенно сдерживают натиск.

Пока ситуация на фронте в Украине напряженная. Силы обороны Украины принимают меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток враг продолжает наращивать темпы наступательных действий. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 102. Однако украинские защитники уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск и наносят врагу максимальные потери.

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении противник шесть раз штурмовал оборонительные рубежи украинских подразделений в районах Степной Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Кругляковки. Украинские воины стойко держат оборону. Пять попыток оккупантов продвинуться вперед отбито, один бой еще продолжается.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществили 16 атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Торского и Серебрянского Леса. 14 боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два боестолкновения продолжаются.

Продолжает враг искать слабые места в украинской обороне на Северском направлении. Вблизи Белогоровки, Спирного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздоловки и Выемки защитниками украинской земли отбито 15 атак противника. Четыре боевых столкновения еще не завершились.

На Краматорском направлении оккупанты совершили три безуспешные штурмы позиций нашего войска вблизи Часового Яра, Нового и Ивановского. Еще один бой продолжается.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до девяти. Активно работает авиация агрессора, в частности, удар двумя КАБами потерпел город Торецк, еще одной бомбой террористы ударили по поселку Нью-Йорк.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Новоселовки Первой и Уманского.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили 21 атаку противника, семь боев - еще продолжаются. Александрополь получил два удара двумя НАРами, КАБами российские террористы нанесли поражение по населенным пунктам Лозоватское, Волчье, Евгеновка, Прогресс, Веселое, Новоселовка Первая и Николаевка.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки на Кураховском направлении. Сейчас украинские защитники здесь отбили семь атак оккупационной армии, еще две - продолжаются.

На Времовском направлении идет бой неподалеку Водяного.

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