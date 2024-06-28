Белорусы стали реже нести деньги в банки
- 28.06.2024, 18:22
Нацбанк напугал население предостережением по девальвации.
В Беларуси замедляется темп прироста рублевых вкладов. Иностранную валюту в банки люди также несут все реже. Это следует из статистического бюллетеня Нацбанка.
С начала года общая сумма рублевых вкладов в белорусских банках увеличилась на 12,2% — до 8,99 млрд рублей на 1 июня. Но в последние месяцы видно замедление прироста: если в апреле общая сумма средств на вкладах выросла на 2,2%, то в мае — на 1,8%.
В то же время продолжают сокращаться валютные вклады. Если на 1 января их было в эквиваленте 9,44 млрд рублей, то на 1 июня — уже 8,86 млрд.
Напомним, ранее экономисты указывали на нетипичное поведение белорусов для людей, которые, судя по статистике, становятся богаче. Раньше в периоды роста доходов наши сограждане стремились накапливать валюту и не сильно набирали кредиты (если только это не сулило выгод от девальвации национальной валюты). Сейчас же люди активно тратят растущие заработки.