Трамп пообещал добиться, чтобы Китай платил США «много денег» 7 28.06.2024, 18:25

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По его словам, Китай и другие страны годами «обдирали» США.

Введение новой 10-процентной пошлины на все импортируемые товары поможет экономике США, заявил Дональд Трамп на первых предвыборных дебатах основных кандидатов в президенты.

«Это просто заставит страны, которые годами обдирали нас, такие как Китай и многие другие, если быть честным по отношению к Китаю, это просто заставит их заплатить нам кучу денег», — сказал Трамп.

Во время своего первого президентского срока Трамп ввел тарифы на зарубежную сталь и алюминий, стиральные машины и товары китайского производства примерно на $300 млрд. Он уже пообещал при победе на выборах ввести 10-процентную пошлину на весь импорт из всех стран, пошлину в 60% на весь китайский импорт и стопроцентную пошлину на все автомобили, произведенные вне США. Байден сохранил большую часть тарифов Трампа, в том числе на товары китайского производства.

Выборы президента США пройдут в ноябре, инаугурация запланирована на январь 2025 года.

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