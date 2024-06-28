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В центре Минска не останавливается общественный транспорт

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  • 28.06.2024, 18:33
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В центре Минска не останавливается общественный транспорт

С 18:00.

Общественный транспорт в Минске 28 июня с 18.00 не будет останавливаться у Дворца спорта, сообщает «Минсктранс».

Кроме того, с целью транспортного обеспечения Республиканского бала выпускников вузов изменится работа пассажирского транспорта: на автобусах № 1, 73 с 17:00 до 22:00 предусмотрено уменьшение интервала движения;

с 01:25 29 июня от остановки «Станция метро Немига» организуется выполнение отправлений на городском автобусном маршруте № 24 в направлении остановочного пункта «Зеленый Луг-6», на троллейбусных маршрутах №40 в направлении ДС «Юго-Запад», № 53 в направлении остановочного пункта «Зеленый Луг-6».

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