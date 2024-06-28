ЕС защитится от России «железным куполом» 3 28.06.2024, 19:03

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Польша убедила партнеров создать общую систему ПВО.

Евросоюз согласился выделить средства на создание общей системы противовоздушной обороны (ПВО) по предложению Польши и Греции, сообщил польский премьер Дональд Туск после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

По его словам, именно Варшаве в итоге удалось «пробить» этот проект «железного купола». «Суть в том, чтобы Европа взяла на себя ответственность за безопасное небо над своей территорией, а не отдельные национальные государства», — пояснил Туск.

Также Польше и странам Балтии удалось убедить партнеров по ЕС профинансировать создание линии обороны длиной 700 км на границе с Россией и Беларусью, добавил он. По предварительной оценке, это строительство обойдется в €2,5 млрд. Страны отмечали, что оборонная инфраструктура на восточной границе необходима в том числе для нивелирования гибридных угроз, которые включают дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и попытки создать миграционный кризис.

Ранее идею Польши и Греции о создании системы ПВО на восточной границе ЕС одобрила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что странам содружества нужно поддерживать Украину и одновременно укреплять свою оборону. С такой же идеей выступал глава крупнейшего производителя вооружений в Европе, немецкого концерна Rheinmetall, Армин Паппергер.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Евросоюзу будет «не так просто» создать эффективную систему ПВО, учитывая «возможности» России. «„Железный купол“ над маленькой территорией Израиля и то имеет проблемы. Его делали под абсолютно примитивное вооружение палестинцев. У нас же есть системы, которые преодолевают все сегодняшние РЭБ», — сказал Чепа.

Разговоры о создании общей системы ПВО в Европе пошли на фоне сомнений в том, что США, если на президентских выборах победит Дональд Трамп, будут готовы оказать ЕС немедленную поддержку в случае российской агрессии. При этом европейские политики, военные и разведчики уже не один месяц предупреждают о том, что через несколько лет можно ждать нападения России на НАТО. Оно может начаться с кибератак и ракетных ударов по тыловым военным и гражданским объектам в Европе, чтобы вывести из строя пути снабжения и подорвать возможности по организации обороны, отмечали высокопоставленные генералы из Германии, США и Нидерландов.

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