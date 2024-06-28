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В Польше на военном полигоне вспыхнул пожар

  • 28.06.2024, 19:10
  • 2,068
В Польше на военном полигоне вспыхнул пожар

Пламя охватило пять гектаров.

В пятницу, 28 июня, на военном полигоне Жагань в Любушском воеводстве на юго-западе Польши вспыхнул пожар. Пламя охватило пять гектаров.

Об этом сообщает польское издание Onet.

На место пожара прибыли подразделения военной пожарной охраны и Государственной пожарной службы. Кроме этого, к тушению привлечены вертолеты.

Польские пожарные считают, что, вероятно, возгорание возникло в результате военных учений, которые происходят на полигоне.

Пожар охватил пять гектаров. Ситуацию называют контролируемой, однако не исключают привлечения дополнительных сил для обуздания пламени.

Напомним, что 10 июня в Свентокшиском воеводстве на юге Польши произошел взрыв и возник пожар на заводе Mesko, где производятся боеприпасы. Ранее польские власти заявляли, что не увидели в этом инциденте доказательств причастности «внешних сил» к взрыву.

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