Пара на Чижовском водохранилище сняла остросюжетный триллер о своем улове 5 28.06.2024, 19:17

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Видео.

Остросюжетный триллер о рыбалке на Чижовском водохранилище сняла пара рыбаков. В нем прекрасно все: и завязка, и кульминация, и диалоги главных героев. Ролик, который за двое суток собрал более 270 тысяч просмотров, можно пересматривать бесконечно, пишет «Зеркало».

Видео, взбудоражившее весь (ну почти) белорусский TikTok, было опубликовано на платформе 26 июня. Съемка любительская, операторская работа — хаотическая. В кадр попали кусок розовато-голубого неба, темно-фиолетовые воды Чижовского водохранилища и изогнутая дугой удочка.

— Какой тяни, на **й! — кричит сорвавшимся голосом мужчина, державший ту самую удочку.

— Так а что делать? — эмоционально отвечает ему женщина, державшая ту самую камеру.

Удочка изгибается сильнее, натягивая леску и нервы зрителей.

— Он меня утянет! — нарушает тишину водохранилища обеспокоенный рыбак. — Там п****ц, я не знаю, что это.

— И, — громко вздыхает его спутница. — Бл**ь!

— Бл**ь! — поддерживает ее рыбак.

— Тяни! — орет операторка.

— Тяну, на **й! — орет главный герой. — Помогите, люди! Люди!

— Давай я удочку подержу, а ты ныряй, — предлагает женщина, отправляя рыбака вручную вытащить на берег нечто, что несколько секунд назад чуть не утащило его самого в воду.

Рыбак все же смог подтащить свой улов ближе к суше.

— Я не знаю, кто это! — на азарте выдохнул мужчина.

— Это бобер, — предположила его спутница.

— Какой, на**й, бобер!

Пользователи в TikTok предлагали другие варианты: сом, косуля, собака, дельфин, водолаз. В итоге оказалось, что на крючок попался белый амур весом 12,4 кг.

Подписчики ролик оценили.

«Вот это настоящая жена: „давай удочку подержу, а ты прыгай. Это бобер“», — отметил самообладание и смекалку спутницы рыбака один из пользователей.

«Аж у меня руки затряслись», — оценил эмоциональный накал другой.

«Истерика у мужика от души, эмоции через край».

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