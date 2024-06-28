В Могилевском районе пропала 15-летняя девушка 1 28.06.2024, 19:54

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Местонахождение подростка неизвестно с 27 июня.

В Могилевском районе разыскивают пропавшую 15-летнюю Дарью Мусилович. Ориентировку о ее поиске разместил 28 июня поисково-спасательный отряд «Феникс».

Местонахождение подростка неизвестно с 27 июня. Дарья зарегистрирована в агрогородке Буйничи Могилевского района.

На вид пропавшей 15 лет. Рост — 155 см, телосложение — худощавое.

Если вы владеете информацией о местонахождении пропавшего человека, сообщите по телефонам: +375 (29) 222−10−19 (Viber, WhatsApp, Telegram) или 102.

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